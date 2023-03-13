08:52Политика
Офицер ЛНР заявил, что женщин-химиков и биологов вербуют на Украине для отправки на фронт
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в украинскую армию вербуют женщин с химическим и биологическим образованием. Об этом сообщает РИА Новости.
"Украинские военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону СВО. Помимо традиционных ВУС, отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины", – рассказал офицер.
Отставной представитель Народной милиции ДНР также уточнил, что чаще всего на военную службу берут женщин в возрасте от 22 до 45 лет, причем процедуру проводят оперативно, сразу после подписания контракта.
Ранее пленный украинский военнослужащий в беседе с РИА Новости рассказал, что новобранцам украинской армии угрожают расстрелом в случае отступления с передовых позиций. По словам военного, такие инциденты происходили под Авдеевкой.
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