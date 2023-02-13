ВСУ применяют под Угледаром особо опасные боеприпасы – СМИ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют в ходе боевых действий под Угледаром особо опасные боеприпасы. Об этом РИА Новости сообщил командир передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) ВС РФ.

"Они на большой скорости проникают, <...> начиная от конечностей и заканчивая брюшной, грудной полостью и даже полостью черепа. Их правильная форма на большой скорости вызывает очень серьезный поражающий эффект", – сообщил собеседник агентства.

По его словам, у военнослужащих, которых доставляют с ранениями от подобных боеприпасов, находят поражающие элементы одинакового размера в виде шаров. Пациенты с такими ранениями, по словам медика, являются одними из самых тяжелых на линии фронта.

Собеседник агентства предположил, что подобные снаряды к ВСУ могли попасть с Запада. В зоне спецоперации появилось значительное количество вооружений НАТО. Например, польские 60-миллиметровые мины, рассказал медик.

До этого СМИ сообщили о переговорах между Лондоном и Киевом об открытии предприятий по производству оружия на территории Украины. По информации издания, соглашение о начале подобного процесса хотят получить многие страны ЕС, однако Великобритания хочет стать первой.



Лондон и Киев обсуждают планы производства британских вооружений на Украине – СМИ

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