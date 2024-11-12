Общественник ГД Жгутова: Запад пытался развалить СССР с помощью джаза и моды

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Джаз и мода стали инструментами Запада в попытке развалить СССР. Таким мнением поделилась руководитель общественного центра при комитете ГД по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" Элина Жгутова.

"Идея развала СССР родилась не в 90-е годы, это всем понятно и известно. Посмотрите: широкие штаны, широкие плечи, эти люди идут строить ДнепроГЭС", – сказала она в эфире радио КП.

Тогда же, по мнению Жгутовой, и появилась идея внедрять деструктивные идеи посредством моды и музыки. Как она пояснила, это был "тонкий ручек, который привел к разрушению плотины". Кроме того, общественник обратила внимание и на мат при детях, назвав его растлением малолетних.

Жгутова ранее уже затрагивала тему моды в этом вопросе. По ее словам, "начало развала великой страны происходило именно через стиляг в узких джинсах". Она задалась вопросом, зачем мужчине надевать обтягивающие штаны, ведь таким образом он не становится привлекательнее для женщин.

Помимо этого, общественник приравняла узкие джинсы к символам ЛГБТ (движение признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Джаз, в свою очередь, она отнесла к музыке для бездельников.