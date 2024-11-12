Режиссер Сергей Урсуляк выступил против мата в театре и кино

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Режиссер Сергей Урсуляк назвал чудовищным бытовой мат и выступил против использования ненормативной лексики в кино и театре. Такое мнение он выразил в интервью ТАСС.

Он уточнил, что мат является неотъемлемой и крайне важной частью языка, но, по его мнению, использовать такую лексику стоит очень аккуратно.

"Есть и были виртуозы владения этим языком: когда это неоскорбительно, когда это придает шарма, перца и чего хотите", – отметил Урсуляк.

Режиссер обратил внимание, что использовать обсценную лексику в искусстве можно только тогда, когда она художественно необходима. Однако таких случаев очень мало, добавил Урсуляк. Вместе с тем он назвал мат отражением действительности.

"Мне нравится, что все кино состоит из сплошного вранья, но вот мат – это единственное, что связывает с правдой", – пояснил режиссер.

Между тем россиян предупредили о возможном подорожании билетов в российские театры в преддверии новогодних праздников. Их стоимость может увеличиться от 5 до 15% в конце декабря – начале января.

Обычно стоимость билетов на любые мероприятия, в том числе и на театральные постановки, зависит от спроса и предложения. В репертуарах многих театров есть тематические новогодние и рождественские постановки, которые идут исключительно в этот период. Число спектаклей ограниченно, а количество желающих попасть на них велико, что способствует росту цен.

