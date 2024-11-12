Медведев заявил, что поставка Киеву Taurus может привести к самой опасной стадии конфликта

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Удары крылатых ракет Taurus по территории РФ повысят риск перехода украинского конфликта в самую опасную стадию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"У европейских лидеров после победы (на президентских выборах в США Дональда. – прим. ред.) Трампа началось осеннее обострение. Цель – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу", – написал Медведев, комментируя заявление кандидата в канцлеры Германии Мерц об ультиматуме РФ.

По его словам, подобные "ультиматумы" носят лишь предвыборный характер, поставка же ракет является "способом продлить агонию бандеровского режима". При этом Медведев подчеркнул, что "плохой сценарий" развития конфликта остается самым вероятным, так как "нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию".

"Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой", – заключил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что если не найти геополитический баланс, человечество ждет тотальная война до полного истребления. По мнению Медведева, в этом случае мир не протянет даже десятка лет. Политик процитировал высказывание Федора Тютчева о том, что единственно верная политика России по отношению к западным странам – это "не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их".

Как считает зампред Совбеза, за 160 лет ничего не поменялось и России нужно либо ослаблять Запад вплоть до распада США, либо создавать полноценный противовес Штатам.