Мария Бутина назвала "разговаривавшего с призраками" Байдена амбициозным сумасшедшим

Фото: kremlin.ru

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина назвала Джо Байдена амбициозным сумасшедшим. В эфире радиостанции "Говорит Москва" она выразила мнение, что у президента США нездоровая психика.

По ее словам, его нахождение у власти может негативно повлиять на судьбу всего мира.

"Я позволю себе часть критики в отношении некоторых экспертов, которые любят исключительно смеяться над американцами и над Байденом в частности. Да, то, что он допускает себе серьезнейшие огрехи, разговаривает с призраками, и все прочее – это было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что здесь есть два варианта. Первый вариант – мы имеем в лице сумасшедшего Байдена, причем амбициозного сумасшедшего, который собирается избираться вдобавок ко всему еще и на следующий срок, совершенно не владеет собой, забывает, о чем он говорит, такого правителя у ядерной державы. Это настораживает, мягко говоря. Либо второй вариант – он действительно невменяем, но за ним стоят люди, которых мы не видим, а значит, диалог вести не с кем", – заявила она.

Бутина отметила, что власти США "нужно поставить на место", при этом нельзя допустить, чтобы там началась гражданская война. По ее словам, тревожные вещи, связанные с промежуточными выборами, ожидаются в ноябре.

Ранее сообщалось, что в ходе своего выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне Байден забыл, где расположен выход со сцены. На видео было видно, как политик договаривает речь, кладет микрофон и начинает с потерянным видом осматриваться по сторонам.

Потом Байден направляется вправо, но останавливается и возвращается к микрофону, чтобы позвать помощников. В их сопровождении он покинул сцену.



Байден выругался в микрофон на встрече с чиновником

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