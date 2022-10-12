В Госдуме назвали возможную причину смерти депутата Петрунина

Фото: официальный сайт Государственной думы

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Николай Петрунин мог скончаться из-за осложнений после перенесенного COVID-19, заявил зампред комитета Дмитрий Исламов. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Очень страшная потеря. Насколько я понимаю, это последствия ковида как раз. В последнее время я его не видел на заседаниях комитета. Мы знали, что он на больничном, что его нет. Остальных подробностей не знаем", – сказал он.

По словам парламентария, Петрунин был молодым и талантливым профессионалом в самом расцвете сил.

Депутат Госдумы Николай Петрунин скончался 12 октября в возрасте 46 лет. В нижней палате российского парламента сообщили, что политик ушел из жизни после тяжелой болезни.

Петрунин представлял в Госдуме Тульскую область с 2016 года. В сентябре 2021 года он был избран депутатом Госдумы 8-го созыва.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!