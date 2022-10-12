Фото: kremlin.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз в адрес российских дипломатов в Канаде, сообщает пресс-служба СК.

Следствие установит обстоятельства угроз расправы в адрес дипломатов и членов их семей. Действиям причастных лиц дадут правовую оценку.

Ранее посольство РФ в Канаде обвинило канадские власти в том, что Оттава не реагирует должным образом на многочисленные угрозы, которые с начала года получают российские дипломаты и их семьи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об угрозах расправы, которые поступают ей с украинской стороны.

По словам дипломата, она ежедневно получает десятки и сотни сообщений с подобным содержанием. Захарова считает, что указанные действия – "часть глобальной кампании" со стороны несогласных с ее точкой зрения.

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