Захарова рассказала об угрозах, поступающих ей с украинской стороны

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik рассказала об угрозах расправы, которые поступают ей с украинской стороны.

По словам дипломата, она ежедневно получает десятки и сотни сообщений с подобным содержанием. Захарова считает, что указанные действия – "часть глобальной кампании" со стороны несогласных с ее точкой зрения.

"Это не просто хамская манера беседы в социальных сетях – это давно пройденный этап, так мы живем много лет. А сейчас, этот год, мы живем с прямыми угрозами уничтожения", – заявила дипломат.

Ранее Служба безопасности Украины объявила Захарову в розыск.

По данным министерства внутренних дел Украины, дипломат скрывается от досудебного расследования с 14 марта 2022 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

До этого Захарова назвала реакцию киевского руководства на подрыв Крымского моста проявлением его террористической сущности.

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