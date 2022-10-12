Захарова назвала американские соцсети "оружием массового поражения сознания"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала социальные сети одной из значительных частей гибридных войн. Такое заявление она сделала в эфире радио Sputnik.

При этом американские онлайн-ресурсы дипломат назвала "оружием массового поражения сознания". Она подчеркнула, что платформы оказывают влияние как на общественное мнение, так и формируют группы людей со схожими интересами.

"Много лет мы ставили вопрос перед международными организациями, перед самими платформами, перед общественностью, что это уже не новые медиа, а оружие массового поражения сознания. Это уже даже не двойные стандарты, а страшная сегрегация", – заявила Захарова.

До этого дипломат рассказала об угрозах, поступающих ей с украинской стороны. По словам Захаровой, она ежедневно получает десятки и сотни сообщений на протяжении нескольких месяцев. Дипломат считает подобные действия "частью глобальной кампании".

Ранее Служба безопасности Украины объявила Захарову в розыск.

По данным министерства внутренних дел Украины, дипломат скрывается от досудебного расследования с 14 марта 2022 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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