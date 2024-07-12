Franceinfo: Макрон примет отставку премьер-министра Атталя и его правительства

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя и возглавляемого им правительства во вторник, 16 июля, сообщила радиостанция Franceinfo.

Об этом рассказали участники встречи Макрона с его сторонниками. Мероприятие состоялось в пятницу, 12 июля, в Елисейском дворце.

Покинуть пост Атталь сможет только после крайнего для текущего состава правительства совета министров, который подойдет к концу днем во вторник.

После отставки он продолжит исполнять обязанности премьера вплоть до назначения нового главы кабмина. Однако СМИ не уточняет, когда именно Макрон может принять решение о его кандидатуре.

Это позволит Атталю и министрам его кабинета, которые были избраны депутатами Национального собрания, продолжать принимать участие в заседаниях нижней палаты парламента республики после 18 июля.

8 июля французский президент не принял отставку Атталя, попросив его временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в государстве.

О намерении покинуть должность премьер сообщил по итогам второго тура парламентских выборов. Однако он сразу же заявил о своей готовности исполнять обязанности главы правительства столько, сколько это будет необходимо.

На выборах победила коалиция левых партий "Новый народный фронт", получившая 182 места в Национальном собрании страны. На втором месте оказалась партия Макрона "Вместе" со 168 местами, а на третьем – "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен, получившая 143 места. За ними оказались еще несколько фракций, набравшие вместе 39 мест.

