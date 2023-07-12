Заявления в Вильнюсе подтвердили антироссийскую заряженность НАТО – посол Антонов

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Заявления, произнесенные во время саммита НАТО в Вильнюсе, подтвердили антироссийскую заряженность Альянса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Одновременно с этим, отметил дипломат, в Вашингтоне бездоказательно пытаются возложить на российскую сторону ответственность за кризис архитектуры европейской безопасности.

Кроме того, по словам Антонова, саммит НАТО продемонстрировал нацеленность Североатлантического альянса сконцентрировать все больше войск на российских рубежах.

Тем не менее агрессивные решения Альянса не смогут пошатнуть уверенность РФ в правильности своих действий, добавил посол. Он подчеркнул, что задачи спецоперации на Украине будут полностью выполнены.

Ранее сообщалось, что в тексте итогового заявления с саммита НАТО Россию называют наиболее серьезной и непосредственной угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евроатлантическом регионе.

Страны НАТО также призвали другие государства прекратить оказывать поддержку России в проведении спецоперации. В частности, призыв был обращен к Белоруссии и Ирану.

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