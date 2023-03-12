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НАТО находится в большой опасности после того, как Запад спровоцировал конфликт на Украине и недооценил силы России. С таким заявлением выступил французский историк Эммануэль Тодд, который предсказал в 1976 году распад СССР.

Он заявил, что Запад может еще пожалеть об авантюре на Украине, потому что следующей целью Кремля станет ослабление НАТО.

"Сейчас русские делают все, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе просто не видят масштаб всей проблемы", – сказал он в эфире YouTube-канала газеты Le Figaro.

Тодд считает, что Вашингтон подтолкнул Москву к принятию превентивных мер, когда начал вооружать армию Украины по образцу НАТО. Он также заявляет, что санкционное давление со стороны США не привело к уничтожению России.

Историк резюмирует, что в реальности все произошло обратно ожиданиям Запада.

"Мы видим, как Россия сопротивляется лучше, чем мы могли представить", – заключает он.

Ранее бывший главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь заявил, что страны Запада, в том числе США, недооценивают военную мощь России. Он напомнил, что военно-промышленные возможности РФ значительно выше, чем у многих стран и Россия уже в одиночку может противостоять всему Западу на Украине.

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