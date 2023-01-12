В Лондоне отреагировали на сообщения о смерти британца в Соледаре

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Сообщения СМИ о гибели одного из двух пропавших в Соледаре граждан Великобритании вызывают тревогу у британских властей, Лондон проверит эти сведения. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя офиса премьер-министра Великобритании.

"Сообщения, которыми мы сегодня обладаем, вызывают глубокую обеспокоенность... Я бы призвал к осторожности в освещении этого вопроса, пока эти заявления не будут проверены", – заявил он.

В пресс-службе основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ранее сообщили, что 8 января на горячую линию группы поступила заявка с просьбой найти в Соледаре двух пропавших британцев. Позднее тело одного из них было обнаружено.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, заявил, что в Кремле не знают деталей гибели британского гражданина. В то же время он отметил, что, судя по сообщениям СМИ, пропавшие иностранцы были боевиками.

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