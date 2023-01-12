Участников спецоперации выдвинут кандидатами на выборы 2023 года – СМИ

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Власти хотят выдвинуть военных, добровольцев и работавших в Донбассе волонтеров в органы законодательной и исполнительной власти на выборах 2023 года, пишет газета "Ведомости", ссылаясь на источники из партии "Единая Россия", администрации президента и Госдумы.

Говорится, что эту инициативу уже поддержали в КПРФ, "Справедливой России – За правду" и ЛДПР. По словам представителя администрации президента, выдвижение таких кандидатов на выборах всем выгодно, поскольку среди россиян на это есть запрос.

В "Единой России" рассказали, что на роль кандидатов рассматривают людей с опытом участия в СВО на Украине. В Госдуме добавили, что именно по этой причине часть депутатов поехала на новые территории в качестве добровольцев.

Региональные выборы пройдут на территории России 10 сентября. На них выберут 20 глав регионов на прямых выборах, еще 5 – на непрямых. Также голосование пройдет в 20 региональных законодательных собраний.

Ранее в Томске отменили прямые выборы мэра в пользу конкурсной процедуры. Спикер облдумы Оксана Козловская напомнила, что обращение с просьбой рассмотреть этот вопрос поступило от общественности.

По ее словам, положительные заключения на законопроект дали прокуратура, Минюст, областная администрация и юридический отдел думы. Законопроект о переходе на конкурсную процедуру выборов мэра был одобрен без ограничения по срокам большинством голосов.

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