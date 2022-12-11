В Белом доме заявили, что РФ намерена продолжать спецоперацию на Украине

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Владимир Путин намерен продолжать специальную военную операцию на Украине. Такое мнение в интервью телеканалу ABC высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Такое заявление он сделал, исходя из того, что "видно на месте событий".

Вместе с тем он затруднился дать более точную оценку планов российского лидера.

Ранее Кирби заявил, что США не поощряют проведение Украиной операций в России. Он также указал, что Вашингтон не способствует таким операциям. По его словам, США хотят обеспечить Украину способностью защищать свою территорию и "отвоевать свою землю".



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