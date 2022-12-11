Песков заявил, что обман Запада привел к началу спецоперации РФ на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что к началу спецоперации РФ на Украине привел обман Запада. Такое мнение пресс-секретарь выразил на фоне недавних слов бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях, которые, по ее мнению, нужны были для подготовки Киева к боевым действиям.

Песков подчеркнул, что Россия всегда старалась обратить внимание мировой общественности на обман со стороны западных стран, однако эти сообщения игнорировались.

"Ну, вот это все как раз и является предтечей специальной военной операции", – сказал он эфире телеканала "Россия 1".

Теперь Россия вынуждена жить в условиях конфронтации, добавил Песков, поэтому нужно иметь определенный запас прочности.

Ранее Владимир Путин назвал слова Меркель о Минских соглашениях неожиданными и разочаровывающими. Глава государства признался, что не ожидал услышать это от бывшего канцлера, так как всегда исходил из искренности руководства ФРГ по отношению к России.

Он выразил мнение, что слова Меркель говорят о правильности начала спецоперации на Украине. Президент добавил, что Минские соглашения никто не собирался исполнять. Российский лидер отметил, что бывший президент Украины Петр Порошенко не собирался им следовать, однако Москва надеялась на искренность других участников.

Путин указал, что, оказывается, все сводилось к тому, чтобы накачать Украину оружием и подготовить ее к боевым действиям.

Путин прокомментировал слова Меркель о Минских соглашениях

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