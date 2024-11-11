Конгрессмен Дональдс опроверг сообщения СМИ о наличии у Трампа списка врагов

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Конгрессмен-республиканец от американского штата Флорида Байрон Дональдс опроверг сообщения СМИ о том, что у избранного президента США Дональда Трампа есть список врагов, которым он будет мстить после возвращения в Белый дом. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Ранее издание Mirror писало, что Трамп может начать мстить своим политическим оппонентам из-за обращения с ним за последние четыре года. Под репрессии могут подпасть действующие лица, а также целая система правосудия, утверждали журналисты.

Дональдс подтвердил, что были люди, выступавшие против Трампа, однако политик, с его слов, сфокусирован на американцах.

"Первая задача – охрана нашей границы и начало депортации нелегальных мигрантов из нашей страны, вторая задача – восстановление процветания нашей экономики. Это его приоритеты, его приоритеты – американский народ, а не какой-то список врагов", – пояснил конгрессмен.

Он также добавил, что подобную "ложь" продвигают сторонники Демократической партии.

Ранее американские бизнесмены запустили кругосветный круиз для тех, кто не поддерживает Трампа. Номер на одного человека на корабле обойдется почти в 250 тысяч долларов. По данным СМИ, в стоимость билетов включено питание, также на борту есть спа-салоны и фитнес-программы.