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Спецоперация РФ на Украине открыла два сейсмических разлома в мировой политике. Такое мнение выразил Джит Хир в статье для The Nation.

Первый, по словам автора, является очевидным разрывом между РФ и государствами Североатлантического альянса, постоянно поставляющими Украине оружие.

"Второй – более тонкий, но не менее реальный. Это ширящийся раскол между Западом и остальным миром", – пояснил Джит Хир.

В статье также указано, что западные страны продемонстрировали надменность и безразличие к государствам глобального Юга, назвав украинский конфликт вопросом жизни и смерти.

Хир обратил внимание на то, что подобная позиция Запада существовала еще до событий, произошедших на Украине. Она была, указал автор, в период эпидемии COVID-19.

Ранее бельгийский сенатор Ален Детекс заявил, что европейские государства должны договориться с Россией о "разделе" Украины и отменить ограничительные меры. Он также обратил внимание на то, что украинского лидера Владимира Зеленского можно рассматривать лишь как марионетку Соединенных Штатов, втягивающую в конфликт Европу.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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