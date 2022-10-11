Депутат МГД Леонид Зюганов сообщил о решении проблемы с неуплатой за бензин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов заявил, что ситуация с его неоплатой бензина на заправке разрешена, передает РИА Новости.

По словам парламентария, сообщения о том, что он якобы уехал с заправки, не дождавшись, пока пройдет оплата за бензин, являются "очередной провокацией". Политик добавил, что его остановили 8 октября и рассказали о ситуации, после чего попросили "доехать до Можайки".

"Я доехал, мне говорят: "Вот на вас написали заявление, на заправке у вас карта не прошла, судя по всему". Я приехал на заправку, оплатил", – рассказал Зюганов.

Депутат МГД заявил, что сейчас никаких проблем нет. Он добавил, что ситуация, когда покупателю не сообщили о непрошедшей оплате, а он уже ушел, не может классифицироваться как кража.

Леонид Зюганов отдельно отметил, что освещение произошедшего в медиа вызывает у него большой вопрос и может быть чьим-то намеренным действием.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что задержание его старшего внука – депутата Мосгордумы Леонида Зюганова – является провокацией.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!