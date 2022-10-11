Лидер КПРФ Зюганов не исключил, что задержание его внука является провокацией

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с РИА Новости не исключает, что задержание его старшего внука – депутата Мосгордумы Леонида Зюганова – является актом провокации.

"Да, провокация… они и не прекращались… все это уже было в отношении (нас)", – сообщил Зюганов.

На просьбу RTVI прокомментировать инцидент Зюганов ответил, что "не комментирует всякие глупости".

Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин счел информацию "фейком".

"Я об этом не слышал, но думаю, что это фейк", – прокомментировал Зубрилин.

Накануне в телеграм-канале Baza появилась информация о задержании 34-летнего Леонида после того, как он покинул заправочную станцию, не дождавшись списания оплаты за бензин с карты.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы мобилизации внука народной артистки СССР Аллы Пугачевой, актера и певца Никиты Преснякова. Позже в Московском Губернском театре заявили, что подобная информация не соответствует действительности.

Однако член комиссии Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что Пресняков обязан выполнить долг перед родиной, если он не имеет мобилизационной брони.

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