Белоруссия предложила США сократить численность посольства в Минске

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Министерство иностранных дел Белоруссии предлагает уменьшить до пяти человек численность американского посольства в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

После встречи с временным поверенным в делах США в Белоруссии Рубеном Арутюняном отмечалось, что белорусская сторона не видит смысла в присутствии столь значительного персонала американской дипмиссии на фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах.

"В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек", – говорится в сообщении.

Ранее США ввели новый и наиболее крупный на текущий день пакет санкций в отношении Белоруссии, они затрагивают приближенных к президенту Александру Лукашенко бизнесменов и контролируемые ими компании, а также олимпийский комитет страны.