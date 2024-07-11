Ганчев: ВСУ применили химоружие на Волчанском и Липцевском направлениях

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Российская сторона зафиксировала использование химического оружия на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

"Не было летальных случаев, то есть этой информации у нас нет, но что была химатака при сбросе именно с БПЛА отравляющих веществ, которые вызывали определенные отравления – это дыхательная система, люди получали химические ожоги, – такая информация была", – цитирует его РИА Новости.

Киев регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. За период, прошедший с начала СВО, украинские формирования более 400 раз применили токсичные химикаты нелетального действия, сообщал ранее глава войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Чаще всего ВСУ применяли кустарные боеприпасы, которые сбрасывались с беспилотников, снаряженных химическим веществом. Военный подчеркнул, что большинство подобных случаев получили официальное подтверждение от аккредитованной лаборатории Минобороны России.