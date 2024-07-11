Галузин: РФ сожалеет об участии Армении в саммите НАТО в Вашингтоне

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

У России вызывает крайнее сожаление участие Армении в саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Говоря о сфере безопасности, политик подчеркнул, что Ереван остается членом ОДКБ, выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической областях.

Замглавы МИД отметил, что в Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками объединения, особенно в части внедрения "натовских стандартов", закупки оружия или проведения совместных мероприятий боевой подготовки, не говоря об участии в проходящем в США в эти дни саммите этого военно-политического блока. Все это не может вызывать ничего, кроме сожаления, добавил Галузин.

По его словам, такими действиями углубляется сотрудничество с теми, чья цель – стратегическое поражение РФ. Армения рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб в том числе своей безопасности, уточнил он.

"Думаю, знающие специалисты и политики в Армении понимают возможные издержки от подобных неосмотрительных шагов", – заявил Галузин.

Он считает, что о нереалистичности попыток "усидеть на двух стульях" ясно выразился зампред правительства РФ Алексей Оверчук в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения" в Москве, говоря о евроустремлениях Еревана к его обязательствам в ЕАЭС.

Россия будет внимательно наблюдать за саммитом НАТО в Вашингтоне, сказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Альянс – это объединение, рассматривающее Россию как "врага, противника". Российская сторона будет следить за ходом переговоров и решениями, принятыми в ходе саммита, а также за риторикой участников встречи.