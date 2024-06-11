Депутат Лантратова призвала ввести единую систему начисления баллов за ГТО

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В России призвали создать единую систему начисления дополнительных баллов за знак отличия ГТО при поступлении в вузы. С таким предложением депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, передает RT.

По словам Лантратовой, возрождение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" принесло хорошие результаты в рамках развитие и популяризацию массового спорта в стране. Поэтому начисление допбаллов для имеющих бронзовый, серебряный или золотой знак отличия ГТО может стать еще одним стимулом, считает депутат.

Парламентарий напомнила, что на сегодняшний день вузы обязаны начислить не менее двух баллов из десяти возможных поступающим с таким знаком отличия, при этом более высокое поощрение устанавливается по усмотрению образовательного учреждения.

В рамках инициативы обладатели бронзового знака отличия ГТО могут получать три дополнительных балла за индивидуальные достижения, обладатели серебряного знака – пять дополнительных баллов и обладатели золотого знака – десять дополнительных баллов, уточнила депутат.

Ранее москвичей пригласили на летний сезон программы "ГТО в парках". Программа является частью масштабного городского фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" и будет проходить в течение 100 дней. Занятия по общей физической подготовке на свежем воздухе будут проводить профессиональные инструкторы Мосгорспорта.