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Украина при поддержке США и стран НАТО планирует все больше и больше терактов в России, пытаясь ослабить российскую сторону и вызвать среди граждан РФ панику. Об этом сообщает RT со ссылкой на директора ФСБ РФ и председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) Александра Бортникова.

На заседании НАК он подчеркнул, что украинская сторона, а именно вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы, все чаще предпринимает попытки проникнуть на территорию приграничных регионов РФ. Так, по его словам, с начала СВО в России предотвратили 134 диверсии и пресекли деятельность 32 террористических ячеек.

"Не допущено совершение восьми терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центрально-Азиатского региона", – добавил Бортников.

Ранее российские спецслужбы вскрыли в Севастополе агентурную группу украинских спецслужб, планировавшую совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Задержаны пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности страны, завербованных на территории Запорожской области. Возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Государственная измена".