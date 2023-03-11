В ЛНР заявили о переброске Киевом неподготовленных мобилизованных под Кременную

Фото: АР/Vadim Ghirda

ВСУ перебросили порядка 100 неподготовленных мобилизованных в район города Кременная. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Южнее населенного пункта Кременная (на стороне ВСУ. – Прим. ред.) прибыло порядка ста свежемобилизованных гражданских лиц, которые не проходили специализированного обучения", – сказал он.

Как утверждает Марочко, мобилизованных привезли туда почти сразу после призыва, при этом им говорили, что они направляются на полигон для обучения.

Ранее один из военнослужащих ВСУ рассказал, что украинская сторона осталась почти без возможности для наступления в районе Сватово и Кременной. По его словам, российских сил на этих направлениях сейчас втрое больше.



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