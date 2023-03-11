Захарова поставила диагноз представителю Госдепа США Неду Прайсу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о раздвоении личности у представителя Госдепа США Неда Прайса, который высказался по соглашениям о территориальной целостности Боснии и Герцеговины. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Прайс ранее заявил, что в США продолжат поддерживать суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины. Кроме того, он заявил, что Вашингтон будет привлекать к ответственности тех, кто стремится подорвать Дейтонское мирное соглашение, которое определило статус Боснии и Герцеговины.

"Невероятно. Нед, попробуйте поменять БиГ на Сербия, Республика Сербская на Косово, Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244 и получите диагноз – раздвоение личности", – написала Захарова.

Она напомнила, что Вашингтон в 2008 году, вопреки решению Совета Безопасности ООН признал независимость Косово. Именно это, заявляет Захарова, нарушило территориальную целостность и суверенитет Сербии.

Ранее Захарова предложила вручить президенту Украины Владимиру Зеленскому "Оскар" за роль монстра в сериале ужасов. Так она отреагировала на новость об отказе в выступлении Зеленского на церемонии вручения премии "Оскар".

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