Депутат Шеремет назвал чушью реакцию Шольца на интервью Путина

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал чушью реакцию канцлера ФРГ Олафа Шольца на интервью Владимира Путина журналисту Такера Карлсону. Об этом сообщает РИА Новости.

Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом назвал интервью Путина журналисту Карлсону "смехотворным". Он также заявил, что российский лидер говорит "много лжи об истории этой войны".

По мнению Шеремета, заявление Шольца звучит беспомощно и глупо.

"Ведь оно сделано под тяжестью бремени отведенной ему роли придворного шута, готового нести любую чушь, лишь бы не получить пинок сапогом от хозяина Белого дома", – высказался депутат.

Ранее Шольц не согласился со словами Путина о причинах конфликта на Украине. По его мнению, интервью высмеивает реальные действия России на Украине и рассказывает абсурдную историю о причинах войны.

В интервью глава РФ заявил, что Украина начала войну, а цель России – прекратить ее. Комментируя Минские соглашения, Путин отметил, что они сложные для Украины, поскольку там предусмотрено много элементов независимости для Донбасса.

Число просмотров интервью Карлсона с Путиным приблизилось к 170 миллионам