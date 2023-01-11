Захарова заявила, что Казахстан не имеет отношения к "юрте несокрушимости" на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения об участии дипломатов Казахстана в акциях на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее словам, российскую сторону заверили в том, что власти Казахстана не имеют никакого отношения к установке "юрты несокрушимости" в Буче. Она также подчеркнула, что оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет.

Также Захарова призвала Казахстан дать официальный комментарий, который поставил бы точку на спекуляциях. По ее мнению, это позволило бы избежать раскручивания темы с целью нанесения ущерба партнерству двух стран.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что посольство страны не причастно к акции с установкой "юрты несокрушимости" в Киевской области на Украине. По его словам, это частная инициатива казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Посольство же в этом процессе не участвовало.

Дипломат уточнил, что во взаимодействии и взаимной помощи между народами двух государств нет никакой проблемы. Вместе с тем он напомнил, что на территории Казахстана проживают порядка 300 тысяч украинцев.

До этого Захарова сообщила, что российские власти не оставили незамеченными распространяемые в Сети представителями Казахстана сообщения об установке "юрты несокрушимости" в Буче якобы при участии МИД страны.

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