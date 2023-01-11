В МИД Казахстана заявили о непричастности к акции с "юртой несокрушимости" на Украине

Фото: bucha-rada.gov.ua

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что посольство страны не причастно к акции с установкой "юрты несокрушимости" в Киевской области на Украине. Его слова передает ТАСС.

"Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Посольство в этом процессе не участвовало", – сообщил Смадияров, подчеркнув, что диппредставительство не может комментировать или запрещать подобные действия.

Дипломат уточнил, что во взаимодействии и взаимной помощи между народами двух государств нет никакой проблемы. Вместе с тем он напомнил, что на территории Казахстана проживают порядка 300 тысяч украинцев.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские власти не оставили незамеченными распространяемые в Сети представителями Казахстана сообщения об установке "юрты несокрушимости" в Буче якобы при участии МИД страны.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что страна не станет помогать РФ с обходом санкций. При этом поддерживать западные ограничения в отношении РФ Казахстан также не намерен.

Отказ от помощи в обходе санкционных ограничений в Казахстане назвали принципиальным.



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