В Турции выразили надежду на открытие гумкоридора между РФ и Украиной

Фото: AP/Evgeniy Maloletka

Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной для пострадавших от кризиса детей, женщин и получивших ранения. Об этом заявил омбудсмен республики Шереф Малкоч.

"Коридор воссоединения". После "зернового коридора" у нас есть намерение по открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых", – цитирует его телеканал A Haber.

Вместе с тем Малкоч призвал к прекращению боевых действий и высказал надежду, что запланированные беседы омбудсменов Турции, РФ и Украины помогут прийти к общему решению по вопросу создания гумкоридора.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о поддержке республикой мирного плана Украины, состоящего из 10 шагов к урегулированию конфликта. По его словам, в некоторых пунктах плана Турция планирует выступить в качестве председателя и ведет работу в направлении.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!