Япония подпишет с США договор о комплексном сотрудничестве в космической сфере – СМИ

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Япония достигла договоренности с США о заключении рамочного соглашения о комплексном сотрудничестве в космосе, что включает в себя участие Токио в американской программе освоения Луны. Об этом сообщает газета Yomiuri.

Уточняется, что документ будет подписан 13 января в Вашингтоне в рамках встречи японского премьер-министра Фумио Кисиды и президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Согласно материалам издания, ранее США и Япония имели соглашения лишь по отдельным направлениям сотрудничества в космической сфере.

Документ необходим для того, чтобы усилить позиции США и Японии в конкуренции с Китаем, считают в издании.

Ранее руководитель НАСА Билл Нельсон заявил, что Китай может объявить свои права на лунные территории в случае победы в новой лунной гонке с США. Китай подобные обвинения категорически отрицает.



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