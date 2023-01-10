Космонавт взял анализ крови у коллеги на борту МКС в рамках эксперимента

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Российский космонавт Дмитрий Петелин взял анализ крови у своего коллеги Сергея Прокопьева на борту МКС в рамках второго этапа научного эксперимента "Нейроиммунитет" о стадиях физиологической адаптации человека к невесомости. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо забора крови, Петелин в течение двух дней осуществлял мониторинг электрокардиографии и двигательной активности Прокопьева. Первый этап эксперимента был проведен три месяца назад. Петелин пояснил, что проходил подготовку к эксперименту.

"Было много тренировок на Земле как на специальных тренажерах – имитаторах кожи, так и на добровольцах из состава наших инструкторов из медицинского управления Центра подготовки космонавтов", – сказал космонавт.

Он уточнил, что образцы крови помещают в специальную центрифугу и подвергают заморозке. В таком виде они транспортируются на Землю и передаются ученым.

Ожидается, что эксперимент "Нейроиммунитет" поможет получить новые данные о механизме изменений иммунитета организма в процессе длительного космического полета.

Ранее сообщалось, что телескоп NASA "Джеймс Уэбб" зафиксировал спиральную галактику в созвездии Пегаса, которая находится в 220 миллионах световых лет от Земли. Исследование проводили в рамках проекта GOALS, который изучает рождение звезд, рост черных дыр и другие параметры.

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