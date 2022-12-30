Космонавт Аймаханов покинул отряд "Роскосмоса", так и не слетав на орбиту

Фото: gctc.ru

Российский космонавт Мухтар Аймаханов покинул отряд космонавтов "Роскосмоса" по решению медкомиссии, ни разу не слетав на орбиту Земли. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

"30 декабря 2022 года Мухтар Аймаханов покинул должность космонавта-испытателя в отряде космонавтов "Роскосмоса" после решения Главной медицинской комиссии, которая состоялась в ЦПК 28 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Аймаханов планирует остаться в Центре подготовки космонавтов на должности специалиста по подготовке космонавтов.

Мухтар Аймаханов получил квалификацию "космонавт-испытатель" в 2005 году. В 2014 году он был зачислен в отряд космонавтов на должность космонавта-испытателя. За более чем 8 лет службы в отряде Аймаханов ни разу не отправился в космос.

Ранее сообщалось, что российские космонавты встретят Новый год на борту МКС с белугой, креветками и черной икрой.

Космонавт Сергей Прокопьев отметил, что во время проведения праздников российские космонавты будут обмениваться с иностранными коллегами опытом. По словам россиянина, они любят приглашать и ходить в гости, а кроме этого, пробовать что-то из рациона иностранцев.



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