Российские космонавты встретят Новый год на борту МКС с белугой, креветками и черной икрой

Фото: roscosmos.ru

Российские космонавты встретят Новый год на борту МКС (Международной космической станции) с белугой, креветками и черной икрой. Об этом рассказал космонавт Сергей Прокопьев в видеоролике в телеграм-канале "Роскосмоса".

"На новогоднем столе у нас все нехитро: белуга, креветки, черная икра. Все, правда, в очень небольшом количестве и консервированное, но тем не менее это так, это будет", – рассказал Прокопьев.

Космонавт отметил, что во время проведения праздников российские космонавты будут обмениваться с иностранными коллегами опытом. По словам россиянина, они любят приглашать и ходить в гости, а кроме этого, пробовать что-то из рациона иностранцев.

"Зарубежные коллеги тоже очень любят русскую кухню", – добавил Прокопьев.

Ранее космонавты "Роскосмоса" украсили российскую часть МКС. На станции работают Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

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