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06:42

Политика

Российская артиллерия подавила расчеты польских минометов в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные подавили расчеты польских минометов ВСУ в ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это полька была, работает по нам, нас срисовали", – прокомментировал военнослужащий.

Российские силы смогли определить направление стрельбы противника и, вычислив расстояние до миномета, передали координаты артиллеристам. Целям было нанесено поражение из гаубицы калибра 152 миллиметра.

Ранее сообщалось, что военно-космические силы России начали применять в ходе спецоперации на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М. Их снарядили новыми высокоточными ракетами "Изделие 305".

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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