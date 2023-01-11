Турция поставляет на Украину кассетные боеприпасы времен холодной войны – СМИ

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Турция поставляет на Украину разработанные в США кассетные боеприпасы времен холодной войны. Об этом со ссылкой на информированных чиновников сообщает издание Foreign Policy.

"Турция начала отправлять Украине кассетные бомбы американской разработки в конце 2022 года, после того как Киев несколько месяцев умолял администрацию Байдена предоставить боеприпасы", – указано в сообщении.

Уточняется, что речь идет об улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения, произведенных в Турции в рамках соглашения с США еще во времена холодной войны. Подобные боеприпасы предназначены в том числе для уничтожения техники.

В статье указано, что данные боеприпасы не могут поставляться из США, поскольку это запрещено американскими законами из-за высокого процента неразорвавшихся снарядов. Отмечается, что подобные неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность, в том числе для гражданского населения.

Ранее сообщалось, что сразу пять стран НАТО пообещали Украине тяжелую бронетехнику. Образцы техники могут прибыть в страну уже во второй половине года.

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