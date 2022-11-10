Минфин США разрешил операции, необходимые для работы диппредставительств РФ

Фото: depositphotos/etienjones

Минфин США разрешил проводить операции, необходимые для работы диппредставительств РФ. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте американского министерства.

"Представители США имеют право участвовать во всех операциях, которые необходимы для официальной деятельности дипломатических или консульских представительств правительства Российской Федерации", – отмечается в материале.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Минфин США и Госдеп негласно убеждают крупные американские банки, включая JPMorgan и Citigroup, продолжать сотрудничество с некоторыми стратегически важными компаниями из России.

Уточнялось, что власти Соединенных Штатов призывают кредитные организации предоставлять основные услуги, в том числе расчеты в долларах США, переводы и торговое финансирование. По информации агентства, речь идет о "Газпроме", "Уралкалии" и "ФосАгро".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!