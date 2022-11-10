Эксперт оценил планы США по финансированию СМИ на Западных Балканах

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Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил планы Американского агентства по международному развитию (USAID) по созданию фонда поддержки инноваций в сфере СМИ и медиа на Западных Балканах, отметив, что установление полного контроля над этим регионом представляет для США очень важную цель. Об этом сообщает RT.

По словам Шаповалова, нейтральная с виду идея финансирования развития информационных технологий на самом деле является программой продвижения американских интересов и ценностей, а также инструментом информационной борьбы против оппонентов.

Он отметил, что Вашингтон осуществляет такую политику на протяжении многих лет.

"Западные Балканы в данном случае – очень важная для США цель, поскольку это территория бывшей Югославии, не до конца еще захваченная американцами", – пояснил Шаповалов.

Историк уточнил, что американской экспансии по-прежнему сопротивляется Сербия. Кроме того, антиамериканские настроения сохраняются в Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии, как и в целом на всей территории бывшей Югославии.

"Для американцев важно здесь переформатировать сознание общества, насадить американские нарративы, сформировать серьезную базу поддержки, чем в рамках этой программы и будут заниматься", – добавил он.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что Пентагон мог осуществлять деятельность на Украине в рамках своей военно-биологической программы через агентство USAID. По его словам, таким образом американские военные пытались скрыть свое непосредственное участие в проекте.

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