Дмитрия Артюхова избрали губернатором ЯНАО

Фото: kremlin.ru

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова большинством голосов депутатов окружного заксобрания переизбрали главой региона на второй срок. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Владимир Путин внес на рассмотрение ямальского заксобрания три кандидатуры на должность губернатора ЯНАО: действующего главу региона Артюхова и депутатов окружного парламента Максима Лазарева и Александра Голубенко.

В сообщении объяснили, что нового губернатора избрали тайным голосованием, которое прошло 10 сентября. Был изготовлен 21 бюллетень. Артюхов набрал 17 голосов, уточнил председатель счетной комиссии закособрания Ямала Игорь Герелишин.

"Таким образом, по результатам голосования избранным губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа считается Артюхов Дмитрий Андреевич", – подвел итог председатель заксобрания Сергей Ямкин.

Артюхов работал в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа с 2010 года. В 2016 году его назначили на должность заместителя главы региона.

Он курировал вопросы инвестиционного потенциала и развития экономики. Политик был избран губернатором Ямала в 2018 году. На тот момент ему было 30 лет, он стал самым молодым главой региона в России.

Ранее Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса и назначил врио главы региона замминистра финансов Михаила Котюкова. Сообщалось, что Усс должен стать депутатом ЗС края, а после этого – быть делегирован в Совет Федерации.

Позднее депутаты Законодательного собрания Красноярского края на сессии наделили Усса полномочиями члена Совета Федерации РФ.

Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы