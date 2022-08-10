Путин выразил надежду на укрепление связей после саммита Россия – Африка

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Владимир Путин выразил мнение, что планируемое проведение саммита Россия – Африка в 2023 году в Санкт-Петербурге укрепит дружественные связи РФ со всеми государствами Африканского континента. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время телефонного разговора с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой были обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных областях. В частности, лидеры затронули возможные поставки в Мали продовольствия, удобрений и топлива из России. Путин и Гойта условились, что соответствующие ведомства двух стран активизируют сотрудничество.

"Ассими Гойта выразил признательность Владимиру Путину за оказываемую российской стороной разноплановую поддержку. <...> Ассими Гойта дал развернутую характеристику происходящих в Мали процессов, а также информировал об усилиях руководства страны, направленных на стабилизацию обстановки и бескомпромиссную борьбу с террористическими группировками", – говорится в сообщении.

Во время разговора лидеры выразили удовлетворение уровнем российско-малийского взаимодействия во внешнеполитической сфере.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры двух стран обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху между Россией, Арменией и Азербайджаном. Речь идет о трехсторонних договоренностях от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

