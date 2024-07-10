Вице-спикер ГД Чернышов посетил семинар проекта "Кадровый резерв"

Фото: Игорь Варламов

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов приехал к участникам проекта "Кадровый резерв" на семинар "Как стать успешным управленцем". Он рассказал ребятам свою историю успеха и дал советы на будущее.

С этого семинара началась образовательная часть проекта, который курирует активист движения "Мой район", руководитель проектных направлений Российского Фонда мира Мария Воропаева. В "Кадровом резерве" участвуют члены Молодежных палат нескольких районов Москвы.

Ребята уже ознакомились с работой управ и узнали нюансы профессии городских чиновников. В июле и августе участники проекта посетят обучающие семинары с известными людьми, отметила Воропаева.

В конце проекта состоится День самоуправления, когда "лучшие из лучших" на день "возглавят" ряд управ Москвы. К проекту могут присоединиться активные молодые люди старше 18 лет. Для этого достаточно написать в свободной форме на почту mav_priemnaya@mail.ru с пометкой "Кадровый резерв".

В мае Воропаева предложила свою помощь в организации общественно значимых мероприятий активистам районных молодежных палат Солнцева, Ново-Переделкина и Внукова. Она также анонсировала летнюю экскурсию в Госдуму с активистами.

