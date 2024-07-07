Пространство "Москва – молодежная столица России" заработает в "Лужниках"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Пространство "Москва – молодежная столица России" откроется в спорткомплексе "Лужники". Там 13 и 14 июля пройдет фестиваль VK Fest, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Москва – центр притяжения молодежи. Именно здесь проходят самые яркие молодежные события страны, одним из которых станет музыкальное мероприятие VK Fest. В нашем пространстве каждый сможет познакомиться с молодежной столицей России поближе и узнать о возможностях", – подчеркнула председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

По ее словам, пространство покажет атмосферу столицы, ее стремление к цифровизации и развитию. Для гостей организуют уличные мероприятия и откроют интерактивную зону.

В рамках программы пройдут танцевальные флешмобы Moscow Moves. Также гости смогут совершить путешествие в кресле VR-аттракциона "Полет над Москвой". Запечатлеть свои эмоции посетители смогут в фотозоне "Я в молодежной столице России".

Основные площадки фестиваля будут работать с 12:00 до 23:00.

Ранее в Москве открылся гастрономический фестиваль "Вкусы России". Он будет работать до 14 июля. Программа включает в себя ярмарку с фермерскими товарами со всей страны, кулинарные мастер-классах и выступления артистов. Участники привезут башкирский и якутский мед, угличский и алтайский сыр, карельскую форель, дагестанский абрикосовый нектар, томское кедровое молоко, татарские сладости и многое другое.

