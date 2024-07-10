Соколова: РФ допустила Украину на заседание Совбеза ООН по просьбе США

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Российская сторона пустила украинскую делегацию на заседание Совбеза ООН по просьбе США. Об этом рассказала политкоординатор постпредства во всемирной организации Надежда Соколова в своем телеграм-канале.

"Чем отличились украинцы в СБ ООН на этот раз? Они прислали письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки: собственно, самого требования. Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН", – поделилась она.

По словам Соколовой, все европейские делегации, в отличие от Украины, прислали письма по форме. Москва отказалась принимать прошение Киева и сообщила, что допустит делегацию лишь в случае уважения к практике работы Совбеза и формировании нормального запроса. Однако, рассказала Соколова, украинская сторона решила не менять свое провокационное поведение и за украинцев пришлось просить американцам, что соответствует правилам процедуры.

"В итоге мы как председательство приняли решение допустить Украину. Но не по ее требованию, а по просьбе члена СБ", – поделилась политкоординатор.

9 июля в Совбезе ООН прошло заседание после попадания ракеты ПВО ВСУ по детской больнице в Киеве.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов указал на ажиотаж, который США создают вокруг пострадавшей в результате удара больницы "Охматдет" в Киеве. По его словам, это является образцом "оголтелой антироссийской пропаганды". Посол уточнил, что американские обозреватели, которые не разобрались в деталях произошедшего, "цинично используют трагедию против России".

