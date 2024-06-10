Бывшему министру энергетики Шульгинову предложили идти на выборы в ГД от Хакасии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Глава Хакасии Валентин Коновалов предложил экс-министру энергетики РФ Николаю Шульгинову занять пост его советника и стать единым кандидатом на довыборах депутатов Госдумы. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Такую инициативу Коновалов озвучил в рамках встречи с председателем Верховного Совета Сергеем Соколом и Шульгиновым. Шульгинов предложение принял, так как он является беспартийным, то пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца при поддержке КПРФ и "Единой России".

По словам Сокола, большинство депутатов Верховного Совета поддержали такое решение. Кроме того, глава Хакасии отметил большой опыт политической и государственной деятельности Шульгинова, а также его профессиональные заслуги.

Между тем бывший вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поучаствует в праймериз "Единой России" по довыборам в Госдуму в Ростовской области, а экс-министр спорта РФ Олег Матыцин – в Брянской области.