10 мая, 19:23Политика
МИД РФ выразил протест Польше из-за провокации с возложением цветов в Варшаве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
МИД РФ вызвал временного поверенного Польши в делах России Яцека Щлядевского и вручил ему ноту протеста после провокации с возложением цветов послом РФ в Варшаве. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Этот вопиющий акт стал очередным звеном в цепи провокационных шагов Варшавы, вся русофобская политика которой направлена на извращение истории Второй мировой войны в стремлении вытравить из памяти поляков благодарность доблестным воинам Красной Армии, освободившим их страну от ужасов нацизма. История такого глумления не прощает и воздаст сторицей тем, кто не учит ее уроков", – говорится в сообщении.
В МИД РФ заявили временному поверенному в делах Польши, что "развязанная Варшавой разнузданная антироссийская вакханалия вышла за рамки принципов общения соседних государств". Российская сторона не оставит без ответа события в Польше и оставляет за собой право выбора времени и характера встречных действий, следует из заявления.
9 Мая российскому послу в Польше и другим дипломатам не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Агрессивная толпа преградила дипломатам дорогу. Собравшиеся потребовали, чтобы посол снял георгиевскую ленту с пиджака. Он был вынужден уехать.
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