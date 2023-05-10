МИД РФ выразил протест Польше из-за провокации с возложением цветов в Варшаве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД РФ вызвал временного поверенного Польши в делах России Яцека Щлядевского и вручил ему ноту протеста после провокации с возложением цветов послом РФ в Варшаве. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Этот вопиющий акт стал очередным звеном в цепи провокационных шагов Варшавы, вся русофобская политика которой направлена на извращение истории Второй мировой войны в стремлении вытравить из памяти поляков благодарность доблестным воинам Красной Армии, освободившим их страну от ужасов нацизма. История такого глумления не прощает и воздаст сторицей тем, кто не учит ее уроков", – говорится в сообщении.

В МИД РФ заявили временному поверенному в делах Польши, что "развязанная Варшавой разнузданная антироссийская вакханалия вышла за рамки принципов общения соседних государств". Российская сторона не оставит без ответа события в Польше и оставляет за собой право выбора времени и характера встречных действий, следует из заявления.

9 Мая российскому послу в Польше и другим дипломатам не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Агрессивная толпа преградила дипломатам дорогу. Собравшиеся потребовали, чтобы посол снял георгиевскую ленту с пиджака. Он был вынужден уехать.



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