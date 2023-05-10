Рогов объяснил отсутствие тяжелой техники на параде в Москве ее необходимостью в зоне СВО

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Наличие тяжелой техники на параде в столице было бы неуместным, поскольку сегодня она нужна в первую очередь на фронте и в воинских частях. Об этом со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова пишет РИА Новости.

Он также заявил, что парад Победы на Красной площади был полон символизма и важных посылов, особенно в адрес Запада.

К примеру, по словам Рогова, проведение парада и участие в нем огромного числа людей свидетельствует о том, что российская сторона будет преследовать поставленные цели до конца, подтверждая статус наследников великой победы.

Помимо этого, отметил Рогов, факт того, что парад был проведен, воодушевляет российских граждан, а участие в нем различных подразделений войск РФ говорит о готовности России защищать свои границы.

9 мая в Москве отметили 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздник начался с парада на Красной площади, в котором приняли участие 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц современного вооружения и военной техники. Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков.

Завершился парад Победы песней "Победа" в исполнении сводного военного оркестра.

Парад в честь 78-й годовщины Победы состоялся в столице