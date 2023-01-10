Эксперт объяснил отказ Армении проводить учения ОДКБ на территории страны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отказ Еревана от проведения учений ОДКБ на территории Армении продиктован его многовекторной политикой и претензиями к Москве в связи с деятельностью российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявил политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он пояснил, что в последнее время Армения все больше склоняется в сторону Запада. При этом интрига вокруг учений ОДКБ возникла еще в конце 2022 года, когда Киргизия также отказалась проводить запланированные маневры на своей территории.

"Безусловно, это тоже связано с определенным влиянием внешних сил, нацеленным на размывание военно-политического сотрудничества в рамках ОДКБ. Подобные усилия предпринимаются не один год, но с началом специальной военной операции на Украине они приняли иное качественное измерение", – сказал Арешев.

По его словам, ситуация в ОДКБ постепенно нагнетается, в том числе усилиями премьер-министра Армении Никола Пашиняна и армянского правительства.

"В России относятся к этому спокойно, если судить по сегодняшнему высказыванию пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова по данному вопросу", – пояснил эксперт.

Арешев выразил надежду, что российское и армянское руководство смогут наладить двусторонние отношения в текущих непростых условиях. По его мнению, у Москвы и Еревана имеются все возможности для этого.

"Хотя бы по той причине, что Россия и российские крупные госкомпании являются активными участниками армянского рынка и владеют несколькими пакетами и долями в ключевых секторах экономики республики", – сказал политолог.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что министерство обороны страны проинформировало ОДКБ об отсутствии целесообразности в организации в стране учений объединения.

В Минобороны РФ до этого сообщали о планах провести совместные учения миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство – 2023" на территории Армении.

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