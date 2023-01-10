В Совфеде оценили визит главы МИД ФРГ Бербок в Харьков

Фото: AP Photo/Ukrainian Foreign Ministry Press Office via AP

Необъявленный визит министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Харьков является чрезвычайно наглым поступком с ее стороны, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Это совершенно наглый, неподобающий поступок для члена правительства такой страны, как Германия. Она уверена в своей безопасности – понимает, что Россия могла бы пресечь такой визит, но Россия на это не пойдет, потому что у нас совсем другие понятия о чести, порядочности", – сказал он.

По словам Джабарова, рано или поздно иностранные министры могут утратить уверенность в собственной безопасности и перестать совершать подобные визиты.

"Харьков – зона конфликта рядом с проводимой СВО. И они сами провоцируют нас на ответные шаги", – заявил он.

Также сенатор отметил, что Германия продолжает поставлять оружие Киеву под влиянием Соединенных Штатов. Джабаров полагает, что визит Бербок является попыткой поддержать Украину, терпящую поражение на донецком направлении.

"Думаю, что все вопросы будут решены в ближайшие месяцы безусловной победой России", – добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что Бербок прибыла в украинский Харьков с ранее не анонсировавшимся визитом. Она отметила, что Германия окажет очередную поддержку украинской стороне в области вооружений, а также в других сферах.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!